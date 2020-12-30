30 Aralık 2020, Çarşamba
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: 6 Bakan ile reform gündemini değerlendirdik

yaptığı açıklamada "6 Bakan ile ekonominin genel görünümünü ve reform gündemini değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: 6 Bakan ile reform gündemini değerlendirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde 6 bakanın katılımıyla "ekonomi ve reform" gündemine ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA BAKAN KATILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

REFORM KONUSU GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Elvan, "Değerli bakanlarımızla ekonominin genel görünümünü ve önümüzdeki dönemin reform gündemini değerlendirdiğimiz bir toplantı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

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