30 Aralık 2020, Çarşamba
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Son dakika: Bakan Karaismailoğlu müjdeli haberi duyurdu! Türkiye 5A uydusunu uzaya fırlatıyor!

Son dakika haberi...Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yaptığı açıklamada 'nin uzaya 5A uydusu göndereceğini açıkladı. Karaismailoğlu "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
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Son dakika: Bakan Karaismailoğlu müjdeli haberi duyurdu! Türkiye 5A uydusunu uzaya fırlatıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'nin 5A uydusunu Pazartesi gecesi uzaya fırlatacağını duyurdu.

30 ÜLKEDEN BİRİYİZ

Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ordu'da bulunan , AK Parti Ordu İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A'nın Pazartesi gecesi uzaya fırlatılacağını belirtti.

PAZARTESİ'Yİ SALI'YA BAĞLAYAN GECE

Bakan Karaismailoğlu "Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz" dedi.

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