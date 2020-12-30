Son dakika: Bakan Karaismailoğlu müjdeli haberi duyurdu! Türkiye 5A uydusunu uzaya fırlatıyor!

30 ÜLKEDEN BİRİYİZ



Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ordu'da bulunan Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Ordu İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A'nın Pazartesi gecesi uzaya fırlatılacağını belirtti.