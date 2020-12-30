Son dakika: Bakan Karaismailoğlu müjdeli haberi duyurdu! Türkiye 5A uydusunu uzaya fırlatıyor!
Son dakika haberi...Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yaptığı açıklamada Türkiye'nin uzaya 5A uydusu göndereceğini açıkladı. Karaismailoğlu "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda." ifadelerini kullandı.
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30 ÜLKEDEN BİRİYİZ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin 5A uydusunu Pazartesi gecesi uzaya fırlatacağını duyurdu.
30 ÜLKEDEN BİRİYİZ
Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ordu'da bulunan Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Ordu İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A'nın Pazartesi gecesi uzaya fırlatılacağını belirtti.