30 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanıyor: Gündem aşı

Son dakika: Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanıyor: Gündem aşı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Koronavirüs , Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı gündemiyle toplanacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak" denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
ABONE OL
Son dakika: Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanıyor: Gündem aşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah saatlerinde Ankara'ya ulaşan aşıların 14 gün sürecek testlerinin hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda başlayacağını açıkladı. Kurul, bu test sürecine ilişkin detayları konuşacak.

3 milyon doz aşının kimlere ve nasıl uygulanacağının ayrıntılarını kararlaştıracak. 3 milyon dozluk ilk teslimat ile 1,5 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.

Öncelik sağlık çalışanlarının ardından da 65 yaş üstü kişilere uygulanacak.

Toplantıda, ilk olarak hangi uzmanlık alanlarının aşılanacağı, il bazlı mı yoksa uzmanlık dalı bazlı mı aşılama olacağı gibi ayrıntıların konuşulması bekleniyor.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı belirtildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA