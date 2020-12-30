Son dakika: Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanıyor: Gündem aşı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı gündemiyle toplanacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak" denildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah saatlerinde Ankara'ya ulaşan aşıların 14 gün sürecek testlerinin hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda başlayacağını açıkladı. Kurul, bu test sürecine ilişkin detayları konuşacak.
3 milyon doz aşının kimlere ve nasıl uygulanacağının ayrıntılarını kararlaştıracak. 3 milyon dozluk ilk teslimat ile 1,5 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.
Öncelik sağlık çalışanlarının ardından da 65 yaş üstü kişilere uygulanacak.
Toplantıda, ilk olarak hangi uzmanlık alanlarının aşılanacağı, il bazlı mı yoksa uzmanlık dalı bazlı mı aşılama olacağı gibi ayrıntıların konuşulması bekleniyor.