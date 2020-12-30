Adalet Bakanlığı idare memuru alımı sonuçları sorgulama! CTE 400 memur alımı sınavı ne zaman yapılacak?

Son dakika... Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne yapılacak 400 idare memuru alımında başvuru süreci tamamlandı. Şimdi ise sıra sınav aşamasında. Başvuru sonucuna göre hak kazanan adayların isim listesi açıklandı. Sözlü sınav ve mülakat tarihleri de duyuruldu. Peki, Adalet Bakanlığı idare memuru alımı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? CTE 400 memur alımı sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

CTE MEMUR ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin "Başvuruların İncelenmesi" başlıklı 31/A maddesi kapsamında e-Devlet üzerinden başvurusunu tamamlayan 43.363 adayın başvurularının incelenmesi sonucunda; başvuru şartlarını taşıyan 14.735 erkek ve 17.129 kadın İdare Memuru öğrencisi adayının KPSS P3 puan üstünlüğü esas alınarak en yüksek puandan başlanmak suretiyle sıralanması sonucu (300 Erkek) kadro sayısının 5 katı (1.500) ve (100 Kadın) kadro sayısının 5 katı (500) idare memuru öğrencisi adayı sözlü sınav ve mülakata katılmaya hak kazanmış olup; isim listeleri duyurulmuştur.

1500 Erkek İdare Memuru Öğrencisi Başarı Listesi

500 Kadın İdare Memuru Öğrencisi Başarı Listesi