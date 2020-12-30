Adalet Bakanlığı idare memuru alımı sonuçları sorgulama! CTE 400 memur alımı sınavı ne zaman yapılacak?
Son dakika... Adalet Bakanlığı'na yapılacak 400 idare memuru alımı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sınava 43.363 aday başvuru yaptı. Bu adaylardan başvuru şartlarını taşıyan 14.735 erkek ve 17.129 kadın İdare Memuru Öğrencisi adaylardan sözlüsınav ve mülakata katılmaya hak kazananların isim listesi duyuruldu. Peki, Adalet Bakanlığı idare memuru alımı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? CTE 400 memur alımı sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
Son dakika... Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne yapılacak 400 idare memuru alımında başvuru süreci tamamlandı. Şimdi ise sıra sınav aşamasında. Başvuru sonucuna göre hak kazanan adayların isim listesi açıklandı. Sözlü sınav ve mülakat tarihleri de duyuruldu. Peki, Adalet Bakanlığı idare memuru alımı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? CTE 400 memur alımı sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...
CTE MEMUR ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin "Başvuruların İncelenmesi" başlıklı 31/A maddesi kapsamında e-Devlet üzerinden başvurusunu tamamlayan 43.363 adayın başvurularının incelenmesi sonucunda; başvuru şartlarını taşıyan 14.735 erkek ve 17.129 kadın İdare Memuru öğrencisi adayının KPSS P3 puan üstünlüğü esas alınarak en yüksek puandan başlanmak suretiyle sıralanması sonucu (300 Erkek) kadro sayısının 5 katı (1.500) ve (100 Kadın) kadro sayısının 5 katı (500) idare memuru öğrencisi adayı sözlü sınav ve mülakata katılmaya hak kazanmış olup; isim listeleri duyurulmuştur.
1500 Erkek İdare Memuru Öğrencisi Başarı Listesi
SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN?
Sözlü sınav ve mülakat Ankara Hakimevi (Harbiye, Tavuskuşu Sk. No: 15, 06460 Çankaya/ ANKARA) adresinde yapılacak olup; sözlü sınav ve mülakata katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav ve mülakata girecekleri tarihler ekte belirtilmiştir.
1500 Erkek İdare Memuru Öğrencisi Mülakat Listesi
500 Kadın İdare Memuru Öğrencisi Mülakat Listesi
Sözlü Sınav ve Mülakata katılmaya hak kazanan adayların belirtilen yer, tarih ve saatte resimli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) ile öğrenim durumlarını gösterir e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgeleriyle beraber hazır bulunmaları gerekmektedir.
SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?
İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,
Genel Kültür 40,
Puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
MÜLAKAT NASIL OLACAK?
İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,
Bir konuyu kavrama ve ifade etme yeteneği 50,
Puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülakatta başarılı sayılabilmesi için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.