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SON DAKİKA HABERİ | 27 Aralık koronavirüs vaka sayıları açıklandı | Türkiye'de bugün Kovid-19'dan kaç kişi öldü?

haberi... adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarını duyurdu. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir açıklama geldi. İşte 27 Aralık 2020'ye ait koronavirüs (Kovid-19) ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2020 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020
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SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarını duyurdu.

İşte 27 Aralık 2020'ye ait korona virüs (Kovid-19) ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir açıklama geldi.

GÜNÜN KORONA VİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 309 oldu, 21 bin 196 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 15 bin 230'a yükseldi.

Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak" dedi.

DÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Son dakika | 27 Aralık 2020 korona virüs vaka sayıları açıklandı | Türkiye'de bugün Kovid-19'dan kaç kişi öldü? SON DAKİKA | 27 ARALIK 2020 KORONA VİRÜS VAKA SAYILARI AÇIKLANDI | TÜRKİYE'DE BUGÜN KOVİD-19'DAN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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