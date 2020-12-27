28 Aralık 2020, Pazartesi
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Mardin’de cephanelik ele geçirildi

’in ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 2 piyade tüfeği, 2 av tüfeği ve 3 tabanca ile şarjör ele geçirildi. Operasyonlarda 1’i aranan şahıs olmak üzere 5 kişi yakalandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2020
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Mardin’de cephanelik ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı resmi twitter adresinden yapılan açıklamada, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Derik'te bir eve operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, 2 piyade tüfeği, 4 piyade tüfeği şarjörü, 2 av tüfeği, 3 tabanca ve 4 tabanca şarjörü ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonlarda 1'i aranan şahıs olmak üzere toplam 5 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

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