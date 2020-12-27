27 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Erdoğan Türkiye’nin ucuz işgücünü kullanan Avrupa’dan intikam alan gerçek bir vatansever

Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Erdoğan Türkiye’nin ucuz işgücünü kullanan Avrupa’dan intikam alan gerçek bir vatansever

Güney Rum Yönetimi (GKRY) II. Hrisostomos yaptığı açıklamada iki devletli çözümü desteklediğini söylerken Başkan Erdoğan'a yönelik ifadeler kullandı. II. Hrisostomos "Erdoğan ’nin ucuz işgücünü kullanan Avrupa’dan bugün intikam alan gerçek bir vatansever” dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2020 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020
ABONE OL
Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Erdoğan Türkiye’nin ucuz işgücünü kullanan Avrupa’dan intikam alan gerçek bir vatansever

Güney Rum Yönetimi (GKRY) II. Hrisostomos, Rum basınına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hristostomos, Rum Yönetimi Başkanı 'in bir görüşmelerinde kendisine, iki devletli çözümü istediğini söylediğini, ELAM'a başta destek verdiğini ancak daha sonra vazgeçtiğini ve DİKO'nun üç kurucusundan biri olduğunu açıkladı.

ERDOĞAN AVRUPA'DAN İNTİKAM ALAN GERÇEK BİR VATANSEVER

Rum basınına konuşan II. Hrisostomos, Cumhurbaşkanı hakkındaki düşüncelerini de paylaşarak, "Türklerin lideri Erdoğan, yıllarca Türkiye'nin ucuz işgücünü kullanan Avrupa'dan bugün intikam alan gerçek bir vatansever" ifadelerini kullandı.

REFERANDUMDA HAYIR ÇIKMASI İÇİN 50 BİN KIBRIS LİRASI HARCADIM

II. Hrisostomos, 2004 yılındaki Annan planı referandumlarda "hayır"a destek vermek için "50 bin Kıbrıs Lirası harcadığı" itirafı hatırlatılarak, bu paraları nerelere verdiği sorulduğunda şunları söyledi: "Halkı yönlendirmemiz için afiş çıkarmak, şunu-bunu yapmakla ilgilenen bir grup vardı. O zaman bir gazeteci, Başpiskoposluk tarafından kesilmiş 50 bin liralık bir çek fotokopisini sallayarak geldi.

BENİ İFŞA ETMEK İSTEDİLER

Onu kendisine bir muhasebeci vermişti. Halen Baf Metropolitiydim o da (gazeteci) hem Başpiskoposluğu hem de beni ifşa etmek istiyordu. Ne olduğunu anlar anlamaz sesimi yükselterek masaya yumruğumu vurarak 'Kilise'nin mülkü 2-3 milyar. Bütün mülkü vatan için. Duyuyor musun?' diye bağırdım, tek söz söylemeden çıkıp gitti"

"İNGİLİZLER ADİ!

"II. Hrisostomos, eski Rum lider Tasos Papadopulos kast edilerek "o size, barikatların açılmasını istemediğini söyledi mi?" sorusu üzerine "İstemiyordu. Hakikaten istemedi. Bize sıkıntı yaratacağını biliyordu" dedi ve şunları ekledi: "Halk haykırarak Avrupa'ya hayır diyelim dediğinde bir açıklama yaptım ve hayır büyükler içindir, küçükler için değil dedim. 2003'te Başkanlığa çıktım. İzah ettim" dedi. Öte yandan, II. Hristostomos kendisine yöneltilen, 2004'teki Annan referandumda verilen hayır cevabını nasıl izah edersiniz?" sorusuna "Kaybettiğimizi görüldü. Kıbrıs gidiyor. Kıbrıs Cumhuriyeti gidiyor. İngilizler adi. O sakat bağımsızlığı verdiler ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ni istedikleri zaman yıkabileceklerini zannettiler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a övgüler yağdırdı: Dünyadaki tüm insanlara cesaret ve direniş çağrısında bulunan tek lider Erdoğan'dır ERDOĞAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI: DÜNYADAKİ TÜM İNSANLARA CESARET VE DİRENİŞ ÇAĞRISINDA BULUNAN TEK LİDER ERDOĞAN'DIR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA