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Son dakika: KPSS tercihleri için tarih açıklandı! KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte KPSS tercih tarihi

Son dakika haberleri... tercihlerinin yapılacağı tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini duyurdu.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
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Son dakika: KPSS tercihleri için tarih açıklandı! KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte KPSS tercih tarihi

KPSS tercihleri tarahi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Peki KPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, KPSS-2020/2 için kurumların yerleştirme taleplerinin 'Kamu E-Uygulama' üzerinden elektronik ortamda alındığını, gerekli incelemelerin tamamlanarak tercih kılavuzunda ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığı'na gönderildiğini bildirdi.

Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini belirterek, KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin 'Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde bakanlık koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade etti.

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