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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Meydanı bırakmayacağız

Son dakika haberine göre Başkan , "Edebiyatından mimarisine, insani, dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız. Milletimizin dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız" dedi.

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Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Meydanı bırakmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Edebiyatından mimarisine, insani, dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız. Milletimizin dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız"

"Gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonumuzu işaret etmemizin sebebi budur.

Milletimizin dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız.

Edebiyatından mimarisine, insani, dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız.

İnşallah önümüzdeki dönem, bizden sonraki nesillere bırakacağımız en iftihar verici eserimiz olacaktır."

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