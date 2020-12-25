İstanbul trafik durumu | Yola çıkacak vatandaşlara uyarı: Yoğunluk yüzde 65

Corona virüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak. Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.15 itibarıyla yoğunluk yüzde 65'e ulaştı.

Alınan karar kapsamında, Türkiye bu hafta sonu 4. kez sokak kısıtlamasına gidecek.

Geçtiğimiz üç hafta sonu sokak kısıtlamasında özellikle cuma akşam saatlerinde İstanbul trafiğinde aşırı bir yoğunluk görülmüş zaman zaman yoğunluk yüzde 80'lere kadar çıkmıştı.