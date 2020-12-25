CTE 400 memur alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce 9-5'inci dereceli kadrolara 300'ü erkek (Erkek hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için), 100'ü kadın (Kadın hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için) olmak üzere toplam 400 idare memuru öğrencisi alımı için başvurular alındı. CTE idare memuru kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar başvuru sonuçlarını bekliyor. Peki, CTE idare memuru alımı sonuçları açıklandı mı? 2020 Adalet Bakanlığı personel alımı sınavı ne zaman? İşte merak edilenler...

CTE MEMUR ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvurular 27 Kasım - 11 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Adalet Bakanlığı tarafından sonuçların erişime açıldığında ahaber.com.tr'de yer alacak.