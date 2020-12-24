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İncirlik Üssü üzerinde drone uçuruldu! Uçaklar peş peşe havalandı!

’da üzerinde uçurulan drone paniğe neden oldu. Bahçeye düşen drone incelenmek üzere “Emniyet”e götürüldü. Bu arada drone düştükten sonra 3 adet F-16 savaş uçağı hangardan çıkarak peş peşe havalandı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020
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İncirlik Üssü üzerinde drone uçuruldu! Uçaklar peş peşe havalandı!

'nın merkez Sarıçam ilçesindeki 'nde düşmüş şekilde bulunan drone, polislerce incelemeye alındı.

Alınan bilgiye göre, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli personel, üs bahçesinde düşmüş bir drone buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Drone, incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

UÇAKLAR PEŞ PEŞE HAVALANDI

Bu arada bahçeye drone düştükten sonra 3 adet F-16 savaş uçağı hangardan çıkarak peş peşe havalandı.

Yaklaşık 3 yıl önce Rus uyruklu bir kişi İncirlik Üssü çevresinde keşif yaparken yakalanmış, zanlı drone ile üsse saldırı yapacağı iddiasıyla tutuklanmıştı.

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