Türkiye insansız helikopter ile tarih yazdı! Alpin İnsansız Helikopteri'nin seri üretim tarihi açıklandı
Türkiye, Alpin İnsansız Helikopteri ile gözleri bir kez daha üstüne çekti. Askeri alanda mühimmat sevkiyatı gibi önemli görevleri üstlenebilecek olan Alpin İnsansız Helikopteri, gece ve gündüz tam otonom uçuş ve iniş-kalkış kabiliyetine sahip. Alpin İnsansız Helikopteri'nin seri üretimine geçileceği tarih de açıklandı.
Türkiye'nin savunma sanayisinden dev bir adım daha geldi. Helikopter üzerinde yapılan çeşitli modifikasyonlarla sonucunda, Alpin İnsansız Helikopteri üretildi. Alpin İnsansız Helikopterinin 2021 yılının sonlarına doğru seri üretime hazır olması beklenmektedir.
TÜRKİYE BİR HELİKOPTERİ İNSANSIZLAŞTIRDI
Türk teknoloji şirketi Titra Teknoloji A.Ş., askeri ve sivil alandaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla, yüksek yük taşıma kapasitesine, uçuş süresi ve menziline sahip hava aracı elde etmek için bir helikopteri insansızlaştırdı. İnsansızlaştırılan helikoptere Alpin adı verilmiştir.
840 km menzili ile dikkat çeken Alpin İnsansız Helikopteri, 15.000+ feet irtifa tavanına sahip.
O FİRMA İLE ANLAŞMA YAPILDI
Firmanın odaklandığı temel teknoloji ve çözüm, bir platformu insansızlaştırabilme yeteneği. 190 kilograma kadar iki insan taşıyabilen ve 3 saat kadar havada kalabilen bir platform satın alınarak, Belarus menşeli bir mühendislik firmasıyla iş birliği yapılarak dönüşüm süreci başlatıldı.
Helikopter üzerinde yapılan çeşitli modifikasyonlarla sonucunda; 840 kilometre uçuş menziline, 15 bin feetten fazla uçuş irtifasına sahip, 7+ saat havada kalabilen, 160 kilograma kadar faydalı yük taşıyabilen bir platform elde edildi.
Araç sivil alanda lojistik amaçlı, acil durumlarda baz istasyonu vb. görevlerde kullanılabilirken, askeri alanda mühimmat sevkiyatı, ikmal vb görevler için kullanılabilecek.
NE ZAMAN SERİ ÜRETİMDE OLACAK
Alpin İnsansız Helikopterinin 2021 yılının sonlarına doğru seri üretime hazır olması beklenmektedir.
ALPİN İnsansız Hava Aracı Özellikleri:
840 km menzil
7 saat Uçuş Süresi (20 kg faydalı yükle)
1 Saati Aşan Hover Yeteneği
Azami 160 kg Faydalı Yük Kapasitesi
15.000+ feet İrtifa Tavanı (4.785 m)
Gece ve Gündüz Tam Otonom Uçuş ve İniş-Kalkış Kabiliyeti
Güvenli Anlık Veri ve Görüntü Paylaşımı
Zorlu Arazi ve Hava Koşullarında Operasyon
ALPİN Faydalı Yükler:
EO/IR Kamera
SAR/GMTI Radar
LIDAR
Hyperspectral