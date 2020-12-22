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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Endoneyza mevkidaşı Marsudi ile bir araya geldi

Son dakika: habeine göre Mevlüt Çavuşoğlu, Endoneyza Dışişleri Bakanı 'yle bir araya geldi. İkili mevkidaş, yapılan anlaşmalar gereği personel eğitim mutabakat zaptı imzaladı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Endoneyza mevkidaşı Marsudi ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diplomatik ilişkilerimizin 70'inci yıldönümünde Endonezya DB kardeşim Retno Marsudi'yle bir araya geldik. Ekonomi ve savunma sanayiinde iş birliğimizi artıracağız. Hedefimiz, ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarmak. Diplomatik personel eğitimi mutabakat zaptını imzaladık" dedi.

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