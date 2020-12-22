Son dakika: 22 Aralık koronavirüs vaka sayıları açıklandı: Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?

Toplam vaka sayısının 2 milyon 62 bin 960 olduğu, bugün iyileşen 32 bin 110 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 866 bin 815'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,1, ağır hasta sayısının ise 5 bin 8 olduğu açıklandı.