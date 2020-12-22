Neler çıkmadı ki? Ceza İnfaz Kurumlarında yapılan aramalarda hükümlülerde ele geçirilen eşyalar!

SOL AVUÇ İÇİNDE ''BYLOCK'UN VAR MI, YOK MU'' ŞEKLİNDE YAZI ELE GEÇİRİLDİ

FETÖ/PDY terör örgütüne mensup tutuklunun ziyaretine gelen yakınının kuruma girişi esnasında üzerinde yapılan aramasında sol el avuç içinde ''Bylock'un var mı, yok mu'' şeklinde yazılar bulundu.

FETÖ/ PDY - tutuklunun ziyaretine gelen oğlunun kuruma girişi esnasında yapılan üst aramasında kemerinin iç kısmında fermuarlı bir bölüm olduğu, fermuar açıldığında içerisinde bir not kağıdı bulundu.

Hükümlünün ziyaretine gelen eşine verilmek üzere kuruma teslim ettiği kitabın kütüphane görevlileri tarafından yapılan incelemesinde kitabın 262-263 sayfaları arasında "F" serisinde f82570832d seri nolu 1 adet Amerikan doları bulundu.