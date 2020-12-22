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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kur'an-ı Kerim ve ezanı hedef alan Sözcü yazarı Sinan Meydan'a tepki

İletişim Başkanı , Kur'an-ı Kerim'i hedef alan Sözcü yazarı Sinan Meydan'a tepki gösterdi. Ezanın Türkçe okutulduğu yılları işaret eden Altun, "O zulmü bu toprakların, bu vatanın evlatları unutmadı. Özür dileyeceğinize hayal kuruyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kur'an-ı Kerim ve ezanı hedef alan Sözcü yazarı Sinan Meydan'a tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kur'an-ı Kerim'i hedef alan, ezanın Türkçe okunmasını savunan Sözcü yazarı Sinan Medan'a tepki gösterdi.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Altun, "İşte Ezan-ı Muhammedi'yi yasaklayan zihniyet! Belli ki niyet aynı. Bu kadar savunma hiç de hayra alamet değil. "Allah-u Ekber" ile başlar mübarek ezan. "Tanrı uludur" diye başlamaz. O zulmü bu toprakların, bu vatanın evlatları unutmadı. Özür dileyeceğinize hayal kuruyorsunuz!" açıklamasında bulundu.

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