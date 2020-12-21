Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sağlık durumum iyi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Külliye Kongre Merkezi'nde Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşma yaptığı sırada rahatsızlık geçirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Bugün yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdim. Hamdolsun iyiyim." dedi.

Öte yandan Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Başta Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. Sağlık Bakanımız olmak üzere; telefonla, mesajla ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dilek ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.