ABD'de 4 sağlık çalışanı Pfizer/BioNTech'in koronavirüs aşısı sonrası fenalaştı!

KATAR DA BIONTECH'E BAŞLIYORDU

Katar, gelecek yıl boyunca uygulanacak Kovid-19 aşısına bu ay içinde başlanılacağını duyurdu. Katar haber ajansının (QNA) açıklamasında, "İlk aşı sevkiyatı bugün gerçekleştirilecek ve sağlık standartları gereği herkese yetecek kadar bulunacak." ifadesi kullanıldı. Habere göre, Katar Sağlık Bakanlığı, anlaşması yapılan iki aşıdan biri olan, Pfizer ve BioNTech'in iş birliğinde geliştirilen Kovid-19 aşısının kullanımına ruhsat verdi.

Koronavirüsle Mücadele için Ulusal Stratejik Grup Başkanı Dr. Abdullatif el-Hal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Pfizer ve BioNTech şirketlerinin yürüttüğü klinik deneylerin, aşının yüzde 95 etkin olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.