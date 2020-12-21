ABD'de 4 sağlık çalışanı Pfizer/BioNTech'in koronavirüs aşısı sonrası fenalaştı!
Son dakika haberine göre; Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken, aşı çalışmaları da sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago eyaletinde Pfizer/BioNTech yeni tip koronavirüs aşısı uygulanan 4 sağlık çalışanı fenalaştı.
Onlarca koronavirüs aşısının üretildikleri ülkeden dünyanın diğer noktalarına ihracatı ve gönüllüler üzerindeki insan uygulamaları başladı. Aşılarla ilgili en ufak reaksiyonların bile takip edildiği merciiler tarafından her bir belirti not edilirken bu kez sıcak haber buldukları ve başarı oranı yüzde 90'ın üzerinde olarak tespit edilen koronavirüs aşısı ile dünyaya ün salan Türk doktorlar Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin Biontech aşısından geldi. Haberin adresi ABD ve yaşanan gelişme firmayı ve Türk doktorları alarma geçirdi.
AŞI SONRASI FENALAŞTILAR
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Chicago eyaletinde Pfizer/BioNTech yeni tip koronavirüs aşısı uygulanan 4 sağlık çalışanı fenalaştı. Birinin durumunun ağır olduğu ifade belirtildi. Bu gelişme üzerine ABD sağlık otoriterleri ile birlikte biontech firması da inceleme için alarm durumuna geçti. İşte aşıyı yaptırdıktan sonra kritik 4 ismin yaşadıklarına dair çok önemli bilgiler.
ACİL KULLANIM ONAYI VERİLMİŞTİ AMA...
Dünyada birçok ülkede, koronavirüse karşı yürütülen aşı çalışmalarına kilitlendi. Pfizer/BioNTech ile Moderna aşılarına pek çok ülkede acil kullanım onayı verildi. Ancak aşı sonrası yaşanan görüntüler, haberi alan herkesi panikletti!
AŞILAMAYA ARA VERİLDİ
Amerika'nın Chicago eyaletindeki Advocate Condell Tıp Merkezi'nde gönüllü olarak tüm sözleşmeleri imzaladıktan sonra koronavirüs aşısı yapılan dört sağlık çalışanı yüksek alerjik tepki gösterdi. Fenalaşan 4 isimden birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Koronavirüste biontech aşılamasına ara verilirken Tıp Merkezi'nden konuyla ilgili "Yaşanan durum normal" açıklaması geldi!
BIONTECH'TE ALARM
Amerika'da yaşanan olayla ilgili aşının mucidi Uğur Şahin ve Özlem Türeci başta olmak züere hem Pfizer hem de Biontech firmalarında gelişen alerjik reaksiyonlar ve konunun takibi için alarm durumuna geçildi. Yüzde 94'leri bulan başarı oranında bu tür durumların hiç yaşanmaması için çalışmalarını sürdüren iki partner firma fenalaşan gönüllülerin durumunu yakından izliyor.
ALERJİSİ OLANLAR UYARI: İKİNCİ DOZUNU KULLANMAYIN!
FDA, alerjsi olanları koronavirüs aşısı için "BioNTech'in 2. dozunu olmayın" sözleri ile uyardı. Amerika 200 milyon doz anlaşma yaptığı Moderna aşısının dağıtımına başladı. Paketlenen aşı dozları tırlara yüklenerek hastanelere ve diğer noktalara teslim etmek üzere yola çıktı.
YILIN KADINI
Alman BioNTech şirketinin sahibi Türk doktorlar Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci, koronavirüse karşı aşı geliştirdi. İngiltere'nin önemli gazetelerinden Sunday Times, 2020'ye damga vuran kadınları listeledi. Bilim insanı Dr. Türeci de listeye girdi. Gazetede Türeci'nin mütevazi hayatına dikkat çekildi.
DİĞER MARKANIN DAĞITIMINA BAŞLANDI
Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onayladığı ikinci aşı Moderna'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülkede dağıtımına başlandı. Associated Press'te yer alan haberde, üretimin yapıldığı Mississippi eyaletine bağlı Memphis'teki merkezden eyaletlere dağıtılması planlanan 5,9 milyon aşı dozu kutularının kargoya yüklendiği kaydedildi.
BAKIMEVLERİNDE UYGULANABİLECEK
Moderna'nın Kovid-19 aşı dozlarının gün sonuna kadar sağlık merkezlerine ulaşmasının beklendiği ve yarından itibaren de aşıların toplumda öncelik verilen sağlık çalışanlarına ve bakımevlerindeki yaşlılara uygulanabileceği bildirildi. ABD ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği aşı, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ardından ABD'de FDA tarafından onay verilen ikinci aşı olmuştu.
BİRİ 18 YAŞ ÜZERİ DİĞERİ 16 YAŞ ÜZERİ UYGULANIYOR
Yüzde 94,1 etkili olduğu açıklanan Moderna'nın Koronavirüs aşısı, 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılabilecek.
FDA, 11 Aralık Cuma günü de Pfızer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı ise 16 yaş ve üzeri kişilerde kullanılabiliyor.
KATAR DA BIONTECH'E BAŞLIYORDU
Katar, gelecek yıl boyunca uygulanacak Kovid-19 aşısına bu ay içinde başlanılacağını duyurdu. Katar haber ajansının (QNA) açıklamasında, "İlk aşı sevkiyatı bugün gerçekleştirilecek ve sağlık standartları gereği herkese yetecek kadar bulunacak." ifadesi kullanıldı. Habere göre, Katar Sağlık Bakanlığı, anlaşması yapılan iki aşıdan biri olan, Pfizer ve BioNTech'in iş birliğinde geliştirilen Kovid-19 aşısının kullanımına ruhsat verdi.
Koronavirüsle Mücadele için Ulusal Stratejik Grup Başkanı Dr. Abdullatif el-Hal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Pfizer ve BioNTech şirketlerinin yürüttüğü klinik deneylerin, aşının yüzde 95 etkin olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.
"DÜNYADAKİ ALERJİK REAKSİYONLARI İZLİYORUZ"
Hal, bu aydan itibaren başlamak üzere 2021 yılı boyunca Katar'da en büyük aşı programının uygulanacağını vurguladı. Görülen alerjik belirtileri de yakından takip ettiklerini bildirdi.
Öte yandan Sağlık Bakanlığına bağlı İlaç Kontrolü ve Eczacılık İdaresi Müdürü Aişe el-Ensari, ülkede kullanılacak aşının, 16 yaş ve üzerindeki kişilere uygulanacağını belirtti.