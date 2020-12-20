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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan , Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi: 20.12.2020 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020
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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü

Başkan , Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

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