İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Kınık ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Şüpheliye üst araması yapan ekipler, 9,65 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
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Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurduğu K.G. isimli şahsı durdurdu. Şüpheliye üst araması yapan ekipler, 9,65 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şüpheli şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurduğu K.G. isimli şahsı durdurdu. Şüpheliye üst araması yapan ekipler, 9,65 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şüpheli şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.