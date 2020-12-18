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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

'in Kınık ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Şüpheliye üst araması yapan ekipler, 9,65 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

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Giriş Tarihi: 18.12.2020 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020
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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurduğu K.G. isimli şahsı durdurdu. Şüpheliye üst araması yapan ekipler, 9,65 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şüpheli şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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