Diyarbakır'da vaka sayıları düşüyor! Sokağa çıkma kısıtlaması sonuç vermeye başladı







DOLULUK ORANI YÜZDE 65'E GERİLEDİ

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ve tedbirlerin sıkı uygulanmaya başlaması ile vaka sayılarında ciddi düşüşler başladığını aktaran Karakoç, şunları söyledi:

"Günlük yüzde 30 civarında düşüş başladı. Bu aynı şekilde neye yansıyor? Tabi ki yoğun bakım yatak kapasiteleri ve serviste yatan hastalarımıza da yansıyor. Bu da yaklaşık yüzde 65 bandına geriledi. Yani 10-15 bantlık bir etkileme oldu. Kısıtlama ve tedbirlerin devamı halinde yaklaşık 25-30 günlük bir periyot içerisinde bunun çok daha aşağılara ineceği ve hafifleyeceği süreci de bekliyoruz. Süreçte aslında bizim için önemli olan kısıtlama ve tedbirlerin kaldırılması söz konusu olsa dahi vatandaşların tekrardan daha dikkatli olması gerekiyor. Sizin en son vakayı yakalamayana kadar riskiniz devam ediyor. Neticede en son vaka negatifleşinceye kadar bu risk bizim için devam edecektir ama bir ay gibi bir süre kısıtlama ve tedbirlerin devamı süreci daha rahatlatacaktır. Kısıtlama veya tedbirler elden bırakıldığı anda bunların tekrardan artışa geçeceği kaçınılmazdır. Aşılama çalışmalarıyla da bu sürecin çok daha hızlı tamamlanacağını bekliyoruz ve çok kısa bir süre içerisinde pandeminin hafif bir seyre geleceğini bekliyoruz."