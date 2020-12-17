Son dakika | Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 17 Aralık 2020 Kovid-19 verileri

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim" dedi.