Son dakika | Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 17 Aralık 2020 Kovid-19 verileri
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte yapılan test sayısı 206 bin 102 olurken, 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi. Bugün koronavirüsten 243 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 30 bin 494 kişi iyileşti." dedi.
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Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 515 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti.
GÜNÜN KORONA VİRÜS TABLOSU
Ağır hasta 5 bin 803 oldu, 30 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 721 bin 607'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim" dedi.