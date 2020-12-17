Son dakika: Kalp krizi geçiren Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre Muğla’nın Ula ilçe Belediye Başkan İsmail Akkaya, kırsal Gölcük Mahallesinde kalp krizi geçirdi. Akkaya’nın hayatını kaybettiği öğrenildi.
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31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Ula Belediye Başkanı seçilen İsmail Akkaya, daha önce de Ula'nın Sakin Kent unvanlı Akyaka'da uzun dönem Belde Belediye Başkanlığı yapmıştı.
31 Mart yerel seçimlerinde mevcut Belediye Başkanı CHP'li Ümit Karaaslan ile seçime giren İsmail Akkaya, seçimi farklı bir şekilde kazanmıştı.
Tedavi için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, hayatını kaybetti.