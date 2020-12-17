Son dakika: ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Açıköğretim final sınavı ne zaman?

Son dakika... ATA AÖF final sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından gerçekleştirilen final sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. 30 Ekim - 11 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen vize sınavının sonuçları için geri sayım başladı. Soru ve cevapları görüntüleyen adaylar, Atatürk Üniversitesi'nden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 açıköğretim final sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Ancak bir önceki sınav sonuçlarına göre, 2020-2021 ATA AÖF vize sınavı sonuçlarının, sınavın tamamlanmasının ardından 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

ATA AÖF 2020-2021 güz yarıyılı online vize sınavı soruları ve cevap anahtarları yayımlandı.Sınav soruları ve cevapları LMS üzerinden görüntülenebilecek. Öğrenciler, lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularına bakabilecekler.

ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN...

FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

Final sınavı: 04-15 Ocak 2021 tarihleri arasında online gerçekleştirilecek.

Bütünleme sınavı: 08- 19 Şubat 2021 tarihleri arasında online gerçekleştirilecek.