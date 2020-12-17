Son dakika: Irak Başbakanı Kazımi Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Kazımi-Erdoğan görüşmesinde, Türkiye ile Irak arasındaki ticaretin artırılması konusunun da ele alınması bekleniyor. Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelesinde Irak'a destek veren Türkiye, Irak'ın söz konusu terör örgütüne karşı elde ettiği zaferden duyduğu menuniyeti sıkça dile getiriyor. Terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından Irak'ın yeniden imarını amaçlayan taahhüt konferansı niteliğindeki Kuveyt'te düzenlenen "Irak'ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı"nda da en büyük taahhüdü yine Türkiye verdi.

Türk yetkililere göre, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılması için ticaretin önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Nitekim Irak'taki çifte gümrük uygulaması ikili ticaretin önündeki en büyük engeli oluşturuyor.

Iraklı yetkililer de Kazımi'nin Ankara ziyaretine ilişkin yaptıkları açıklamalarda, ticaret hacmin artırılmasına dikkati çekiyor ve 15 milyar dolar olan ticaret hacmin artırılması konusunun ziyarette masaya yatırılacağını kaydediyor.

Türkiye ile Irak arasında önemli ekonomik ilişkiler bulunuyor. Türk şirketlerin Irak'taki yatırım faaliyetleri ve projelerinin de Kazımi'nin Ankara ajandasında yer alacağı ifade ediliyor.

Bu çerçevede Irak'ın Kerbela kentinde Türk Universal Acarsan Şirketi tarafından yapımı tamamlanan 600 yataklı İmam Hasan el-Mucteba Hastanesi, Irak Sağlık Bakanlığına teslim edilirken, söz konusu Türk şirket tarafından ülkenin güneyindeki Basra, Meysan ve Zikar vilayetlerinde de hastane yapımları devam ediyor.