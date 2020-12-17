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Son dakika: EKPSS sonuçları açıklandı! EKPSS sonuçları öğrenme! EKPSS sonuçları nasıl öğrenilir?

Son dakika haberleri... sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, EKPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. nasıl öğrenilecek? EKPSS sonuçlarını öğrenmenin detayları ahaber.com.tr'deki haberimizde...

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020
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Son dakika: EKPSS sonuçları açıklandı! EKPSS sonuçları öğrenme! EKPSS sonuçları nasıl öğrenilir?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, EKPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Adaylar sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Kasım'da uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sınava 97 bin 646 kişinin başvurduğunu belirterek sonuçların adaylara hayırlı olmasını diledi.

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