Son dakika: EKPSS sonuçları açıklandı! EKPSS sonuçları öğrenme! EKPSS sonuçları nasıl öğrenilir?
Son dakika haberleri... EKPSS sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, EKPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. EKPSS sonuçları nasıl öğrenilecek? EKPSS sonuçlarını öğrenmenin detayları ahaber.com.tr'deki haberimizde...
GÜNDEM AA
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, EKPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Adaylar sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Kasım'da uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sınava 97 bin 646 kişinin başvurduğunu belirterek sonuçların adaylara hayırlı olmasını diledi.