Kabine Toplantısı canlı yayın izle! 14 Aralık Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izle...
Kabine Toplantısı canlı yayın izle! Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine toplantısında çıkacak kararlar merak ediliyor. Vatandaşlar 14 Aralık'ta toplanan toplantıdan çıkacak kararları yakından takip ediyor. Toplantının sonra ermesinin ermesinin ardından Başkan Erdoğan kameralar karşısında kararları duyuracak. Yeni kararların açıklanacağı canlı yayını takip etmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Kabine Toplantısı canlı yayın izle! 14 Aralık Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izlemek için detaylar ahaber.com.tr'de...
Kabine Toplantısı canlı yayın izle! 14 Aralık Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yeni kararları açıklayacak. Milyonlarca vatandaş yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği toplantının ardından canlı yayını takip etmek isteyenler için detaylar ahaber.com.tr'de yer alacak. İşte, 14 Aralık Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izlemek için detaylar haberimizde...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugünkü açıklamasında Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Bakanlar Kurulu'nun alacağı yeni kararlara yer verecek. 81 ilde 83 milyonun kilitlendiği kritik kabine toplantısı ve yeni kararlarla ilgili olarak akşamüzeri düğüm çözülecek. Bu kapsamda Külliye'den gelecek yani haberler arasında 3 önemli başlık öne çıktı.
İŞTE O 3 BAŞLIK
Vatandaşların gözü ve kulağı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak olan kabine toplantısında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesi, kiralarla ilgili yapılacak düzenleme olacak.
KİRALARLA İLGİLİ DÜZENLEME
Kabine toplantısı kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu açıklamasında şu ifadeler yer almıştı: "Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle Cumhurbaşkanlığı kabine toplantımızın ardından açıklamış olacağız"
Bu eksende, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yapılması planlanan düzenlemeyle ilgili bir sunum yapacak. kabine toplantısının kararları içerisinde kira düzenlemesine ilişkin nasıl bir adım atılacağı merakla bekleniyor.
YILBAŞI TATİLİ VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Bakanlar Kurulu'nun yoğun mesaisi içerisinde bir diğer önemli başlık ise, Perşembe günü başlayacak olan yılbaşı tatilinin hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birleştirilip birleştirilmeyeceği olacak. Bu kapsamda "Yılbaşında 4 günlük yasak olacak mı?" sorusu da en yetkili ağızdan cevabını bulmuş olacak.
OKULLAR AÇILACAK MI?
Diğer yandan Kabinenin Ocak ayının ilk Pazartesi gününde başlanılması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda, vaka sayıları nedeniyle uzaktan eğitim sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı ve yarı yıl tatilinin erkene alınıp alınmayacağı da karara bağlanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve devam eden uzaktan eğitim süreciyle ilgili önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasını kabine üyelerine aktaracak.
BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Sağlık Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararının esas teşkil ettiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ocak ayına kadar uzaktan eğitim EBA sürecinin devam edeceğini hatırlatan Selçuk "Tüm bu konular salgını seyrine göre değerlendirilecek ve yeni dönemin yol haritası ayrıca duyurulacaktır. Bizim için esas olanın yüz yüze eğitim olduğunu belirtmeliyim. Bu nedenle yüz yüze eğitime geçilmesi, okullarımızın yeniden açılması için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz" dedi.
NİHAİ KARAR KABİNE SONRASI BELLİ OLACAK
Eğer salgınla ilgili bir süre daha takip edilmesi kararı çıkmazsa bugünkü kritik Kabine toplantısı kararları içerisinde yüz yüze eğitimin okullarda ne zaman başlayacağı bizzat Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile netleştirilmiş olacak.
Fakat burada alınan sokağa çıkma yasağı ve diğer ek tedbirlerin salgındaki tırmanışı düşürmek yerine ancak artış hızını yavaşlatmış olması okulların açılmasıyla ilgili bir erteleme ihtimalini de ön plana çıkarıyor.