Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İranlı siyasetçilere tepki!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle İranlı Milletvekili Ali Asker Hani'den küstah tehditte bulundu. Hani'nin yaptığı paylaşım sonrası AK Parti'den sert tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şu şekilde:



"Bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz. Bu İranlı siyasetçiler İran'ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran'ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar PUSULALARINI KAYBETMİŞLER.

İran'ın karşı karşıya kaldığı yaptırımlar ve dayatmalar karşısında herkes susarken, sesini yükselten sadece Cumhurbaşkanımız olmuştur. Cumhurbaşkanımız kardeş İran'a yapılan haksızlıklara her zaman karşı çıkmıştır.

Haddini aşan İranlı siyasetçiler Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken saygılı olmalıdır. İran'ın zor zamanlardaki dostu Cumhurbaşkanımıza saldıranlar, kendi ülkelerinin düşmanlarını sevindiriyorlar.

Unutmasınlar, nükleer çalışmalar konusunda İran halkı haksızlığa uğrarken bu haksızlığa karşı İran'la anlaşmaya imza atan sadece Cumhurbaşkanımız ve Brezilya devlet başkanıydı. Haksızlık karşısında susmayan Cumhurbaşkanımıza saldıranlar İran düşmanlarını sevindiriyorlar."