Bozuk yolları yenilemenin neresi şov? Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman'dan tuhaf eleştiri

Yalova Belediyesi'nde "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman; AK Partili yöneticilerin yıpranmış cadde ve sokaklarda onarım yapılmasından rahatsız oldu.

KENTE HAKSIZLIK VE İHANETMİŞ!

Vefa Salman, kendisi yerine Yalova Belediye Başkan Vekilliği'ne seçilen AK Partili Mustafa Tutuk'u eleştirdi.

Vefa Salman, yıpranan İstanbul Caddesi'nde onarım yapılmasından rahatsız oldu ve "Asfalt yapacağına atıyorum İstanbul Caddesi. İstanbul Caddesi zaten asfalt.. Bu zaruri ihtiyaç değil. Yani göz boyamak ve şov yapmak için laf olsun diye asfalt dökmek bana göre kente haksızlık ve ihanet.." iddiasında bulundu.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, yıpranan İstanbul Caddesi'nde onarım yaptırmıştı.