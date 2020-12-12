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Bozuk yolları yenilemenin neresi şov? Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman'dan tuhaf eleştiri

'nin yıpranmış cadde ve sokaklarda yapması "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından yargılanan Eski Belediye Başkanı 'ı rahatsız etti. Salman yapılan onarım çalışmalarını eleştirerek “Göz boyamak ve şov yapmak için laf olsun diye asfalt dökmek bana göre kente haksızlık ve ihanet..” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 12.12.2020 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020
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'nde "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Belediye Başkanı ; AK Partili yöneticilerin yıpranmış cadde ve sokaklarda yapılmasından rahatsız oldu.

KENTE HAKSIZLIK VE İHANETMİŞ!

Vefa Salman, kendisi yerine Yalova Belediye Başkan Vekilliği'ne seçilen AK Partili Mustafa Tutuk'u eleştirdi.
Vefa Salman, yıpranan 'nde onarım yapılmasından rahatsız oldu ve "Asfalt yapacağına atıyorum Caddesi. İstanbul Caddesi zaten asfalt.. Bu zaruri ihtiyaç değil. Yani göz boyamak ve şov yapmak için laf olsun diye asfalt dökmek bana göre kente haksızlık ve ihanet.." iddiasında bulundu.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, yıpranan İstanbul Caddesi'nde onarım yaptırmıştı.

Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman'dan tuhaf eleştiri YALOVA ESKİ BELEDİYE BAŞKANI VEFA SALMAN'DAN TUHAF ELEŞTİRİ

VEFA SALMAN'IN 'ZİMMET' SUÇUNU İŞLEDİĞİ İFADE EDİLİYOR

Yalova Belediyesi'nde "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman sanık olarak yargılanıyor.
İddianamede; Vefa Salman'ın "zimmet" suçunu işlediği, Türk Ceza Kanunu'nun 251/1 maddesi delaletiyle 247/1-2, 43/1, 53 maddelerinden yargılanacağı ifade edildi.

SALMAN'IN 5 YILDAN 12 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMASI İSTENİYOR

İddianamede; 2014-2020 yılları arasında 555 işlemde toplam 20 milyon 739 bin 664 TL usulsüz ödeme yapıldığı bildirildi. İddianamede; Vefa Salman'ın, zimmet suçlamasıyla 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezalandırılması istendi.

34 SANIK İHALELER NEDENİYLE YARGILANIYOR

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılan ve tutuklu yargılanan Yalova Eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de bulunduğu 34 sanık yer alıyor. Halit Güleç de, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı.


YALOVA BELEDİYESİ'NDE ÇALIŞAN 14 KİŞİ YARGILANIYOR

Soruşturma kapsamında Yalova Belediyesi'nde çalışan 14 kişi sanık olarak yargılanıyor. Yalova Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin ve Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş tutuklu bulunuyor.


YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI BULUNUYOR

Yalova 2. ; 4 Eylül 2020 tarihinde tutuklanması talep edilen Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuksuz yargılanmasına karar vermişti. Mahkeme, Vefa Salman hakkında yurt dışı çıkış yasağının yeterli olacağı, bu nedenle iddia makamının tutuklama talebinin reddine karar verdi.

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