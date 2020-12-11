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Son dakika:11 Aralık koronavirüs vaka sayıları açıklandı: Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük vaka sayısını açıkladı. hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.İşte 'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük vaka sayısını açıkladı. hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.İşte 'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Sağlık Bakanı Koca, 11 Aralık tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 208 bin 873 olurken, 32 bin 106 yeni vaka tespit edildi. Bugün koronavirüsten 226 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 5 bin 516 hasta ise iyileşti.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 20 milyon 709 bin 452, toplam 1 milyon 780 bin 673, toplam vefat sayısı 15 bin 977, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 952, toplam iyileşen hasta sayısı 458 bin 109 oldu.


Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1.

Solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.

"AĞIR HASTA SAYISI DURAĞANA YAKLAŞTI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

11 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı 11 ARALIK TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU! BAKAN KOCA SON DURUMU AÇIKLADI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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