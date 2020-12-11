Son dakika:11 Aralık koronavirüs vaka sayıları açıklandı: Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.İşte 11 Aralık'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.İşte 11 Aralık'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
Sağlık Bakanı Koca, 11 Aralık tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 208 bin 873 olurken, 32 bin 106 yeni vaka tespit edildi. Bugün koronavirüsten 226 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 5 bin 516 hasta ise iyileşti.
Bugünkü verilerle toplam test sayısı 20 milyon 709 bin 452, toplam vaka sayısı 1 milyon 780 bin 673, toplam vefat sayısı 15 bin 977, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 952, toplam iyileşen hasta sayısı 458 bin 109 oldu.
Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1.
Solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.
"AĞIR HASTA SAYISI DURAĞANA YAKLAŞTI"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu." ifadelerini kullandı.