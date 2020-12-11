Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması!

"BİLİMSEL DAYANAKTAN YOKSUN..."

Bilimsel dayanaktan yoksun tartışmalardan uzak kalarak gerek bilim adamlarımız gerek Bakanlığımız, aşının menşei ile değil, güvenirliği ve etkililiği ile ilgilenmektedir. Bu yüzden atılacak somut adımları kullanacağımız aşıların kısa ve uzun dönem güvenirliği ile etkisi belirleyecektir.

Aşı çalışmalarında Türkiye, birçok gelişmiş ülke gibi kaynaklarını seferber etmiş durumdadır. Bugün ülkemizde Covid-19'a karşı 16 ayrı aşı çalışması yürütülmektedir. Yerli aşı adaylarımız içinde "inaktif", "mRNA", "vektör" ve "virüse benzer parçacık" aşıları bulunuyor.