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Sivas'ta komandolardan PKK'nın geçiş güzergahına operasyon

Koyulhisar ilçesinde İl 'na bağlı timleri, terör örgütü 'nın barınma alanları ve Karadeniz'e geçiş güzergahlarına yönelik Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Pehlivan Operasyonu gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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Sivas'ta komandolardan PKK'nın geçiş güzergahına operasyon

İl Jandarma ve Zara İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri arazi operasyonlarını sürdürüyor.

Komando timleri PKK'nın barınma alanları ve Karadeniz'e geçiş güzergahlarına yönelik Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Pehlivan Operasyonu gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda Cin Deresi mevkisinde tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Komandoların yaptığı tarama faaliyetinde herhangi bir bulguya rastlanmadı.

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