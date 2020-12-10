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Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den koronavirüs aşısı kararı

Son dakika haberleri... MHP'den yapılan resmi açıklamada 'nin Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldığı belirtildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
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Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den koronavirüs aşısı kararı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıracak.

Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama doğrultusunda ve Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldı.

AŞIYI İLK YAPTIRANLAR ARASINDA OLACAK

MHP lideri Bahçeli, aşıyı ilk yaptıranlar arasında yer almış olacak.

MHP tarafından yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklama doğrultusunda ve Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı almıştır. MHP Lideri ilk aşı yaptıracaklar arasında olacaktır." denildi.

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