Son dakika:İçişleri Bakanlığından yeni koronavirüs genelgesi

OLTA BALIKÇILIĞINA ÖZEL ÖNLEMLER

Bu çerçevede amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı faaliyetlerine yönelik olarak yeni kararlar alındığı ifade edildi. Genelgede olta balıkçılığı ile ilgili alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

EN AZ 3 METRE MESAFE

Olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılacak. Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemeleri (boya, yapışkan yer etiketi vb.) ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılacak.