9 Aralık korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
9 Aralık Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sorusunun yanıtı hemen hemen her gün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararlar ise merak ediliyor. 17 Aralık tarihinde gelecek aşı için gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'de salgına karşı tedbirler alınırken, bayramdan sonra günlük vaka sayısında artış görülmüştü. Türkiye'de dün açıklanan tabloya göre, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük vaka sayılarını açıklaması bekleniyor. Semptom gösteren ve göstermeyen hastaların birlikte açıklandığı günlerde yeni vaka sayısı merak ediliyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. İyileşen ve ölüm son durum tablosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Pandemi döneminde her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor.İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
9 ARALIK KORONA TABLOSU AÇIKLANIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu henüz yayınlamadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.
8 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.
Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000'e toplamda ise 20.000.000'a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000'e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız." dedi.
TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ
Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Güncel verilere göre, son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 593 olarak kayda geçti.
Son 24 saatte 211 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 245 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 441 bin 515'e çıktı.
Toplam test sayısı 20 milyon 89 bin 966'ya ulaştı. Hasta sayısı 552 bin 304, vefat sayısı 15 bin 314, ağır hasta sayısı 5 bin 882, aktif hasta sayısı 95 bin 475 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.
GÜNLÜK TEST SAYISI 200 BİN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6 bin 593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200 bine, toplamda ise 20 milyona ulaştık. Ağır hasta sayımız, artış hızı azalsa da 6 bine yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız." ifadelerini kullandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavi gördüğü hastaneden taburu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevine başladı.
Böcek, sosyal medya hesabından makamında otururken fotoğrafını paylaştı.
Paylaşımında görevinin başında olduğunu belirten Böcek, "Antalya'm ve Antalyalılar için hizmet görevime Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu ve Genel Sekreter Cansel Tuncer'i kabul ederek başladım. Tüm hemşehrilerime selamlarımı iletiyorum." ifadelerini yer verdi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların ve alınan tedbirlerin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, denetim faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi verilerek, şunlar kaydedildi:
"İl, ilçe salgın denetim merkezlerinde görevli 10 bin 588 personelden oluşan 2 bin 674 ekibimizce 21 Ağustos tarihinden bugüne kadar, başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişiler ve işletmeler, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım vasıtaları, toplu etkinlik mekanları, berber, kuaför, güzellik merkezleri, pazar yerleri gibi yerlerde, 93 bin 296'sı ihbar, 4 milyon 942 bin 345'i resen olmak üzere toplam 5 milyon 35 bin 641 denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucunda, alınan tedbir ve kurallara uymayan 45 bin 238 kişi, işletme hakkında, birinci ihlal kapsamında 21 bin 678 kişi/işletmeye uyarı, ikinci ihlal kapsamında 22 bin 198 kişi/işletmeye idari para cezası verilmiş, 3 veya daha fazla ihlal kapsamında 271 işletmenin faaliyeti geçici olarak durdurulmuştur. İzolasyonu ihlal eden şahıslara yönelik yaptırımlarda 9 bin 923 idari, 8 bin 254 adli işlem yapılmıştır."
Sağlık Bakanlığından karantina süresi değişikliğine ilişkin açıklama:
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemelerin uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından "yakın temaslıların karantina süresine" ilişkin yapılan değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğunun görüldüğü belirtildi.
Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ile Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemelerin Türkiye tarafından anlık olarak takip edildiği ve rehberlere entegre edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır. Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ve ortak akılla hareket edilmektedir. Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır."