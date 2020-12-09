9 Aralık korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

Böcek, sosyal medya hesabından makamında otururken fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımında görevinin başında olduğunu belirten Böcek, "Antalya'm ve Antalyalılar için hizmet görevime Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu ve Genel Sekreter Cansel Tuncer'i kabul ederek başladım. Tüm hemşehrilerime selamlarımı iletiyorum." ifadelerini yer verdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların ve alınan tedbirlerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, denetim faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi verilerek, şunlar kaydedildi:

"İl, ilçe salgın denetim merkezlerinde görevli 10 bin 588 personelden oluşan 2 bin 674 ekibimizce 21 Ağustos tarihinden bugüne kadar, başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişiler ve işletmeler, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım vasıtaları, toplu etkinlik mekanları, berber, kuaför, güzellik merkezleri, pazar yerleri gibi yerlerde, 93 bin 296'sı ihbar, 4 milyon 942 bin 345'i resen olmak üzere toplam 5 milyon 35 bin 641 denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucunda, alınan tedbir ve kurallara uymayan 45 bin 238 kişi, işletme hakkında, birinci ihlal kapsamında 21 bin 678 kişi/işletmeye uyarı, ikinci ihlal kapsamında 22 bin 198 kişi/işletmeye idari para cezası verilmiş, 3 veya daha fazla ihlal kapsamında 271 işletmenin faaliyeti geçici olarak durdurulmuştur. İzolasyonu ihlal eden şahıslara yönelik yaptırımlarda 9 bin 923 idari, 8 bin 254 adli işlem yapılmıştır."