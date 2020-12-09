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Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Başakşehir’i bu onurlu duruşundan dolayı tebrik ediyoruz

Son dakika haberi..., "Irkçılık insanlığa karşı işlenmiş suçtur. İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Futbol Kulübü insan onurunu savunan bir duruş ortaya koydu. Başakşehir’i bu onurlu duruşundan dolayı tebrik ediyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
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Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Başakşehir’i bu onurlu duruşundan dolayı tebrik ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ırkçılığın insanlığa karşı işlenmiş suç olduğunu belirterek, "İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü insan onurunu savunan bir duruş ortaya koydu" dedi.



AK Partili Çelik, Twitter hesabından 'notoracism' etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Irkçılık insanlığa karşı işlenmiş suçtur. İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü insan onurunu savunan bir duruş ortaya koydu. Başakşehir'i bu onurlu duruşundan dolayı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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