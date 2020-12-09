Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Hakkımızı çiğnetmeyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündemdeki başlıklara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar'ın açıklamaları:

PKK'YA KARŞI YÜRÜTÜLEN OPERASYONLAR

PKK'ya karşı operasyonlarımız artan şiddetle devam ediyor. Son bir ayda 7'si büyük, 21'i orta çaplı 28 operasyon icra edildi"

YUNANİSTAN'IN KÜSTAH TAVRI!

Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'dır. Biz önkoşulsuz olarak tüm sorunları görüşmeye hazırız. Biz haklıyız. Kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Ege ve Akdeniz'deki haklarımızı gözetmekte kararlıyız.Maalesef iyi komşuluk çerçevesinde çözüme, barışa uzanan elimiz hep havada bırakıldı. Türkiye Libya'nın oluşumuna katkıda bulunuyor. Türkiye askeri konularda Libya'ya danışmanlık desteği veriyor. Vermeye devam edecektir.

KARABAĞ'DAKİ ANLAŞMA

Ortak merkezin bina inşası ve faaliyetlerin başlaması için Türkiye-Azerbaycan-Rusya arasında çalışmalar devam ediyor.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam ediliyor. 15 Temmuz 2016'dan itibaren TSK'dan toplam 20 bin 610 kişi ihraç edildi.