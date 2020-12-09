09 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Hakkımızı çiğnetmeyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Hakkımızı çiğnetmeyiz

Son dakika haberi... , 'ya karşı yürütülen operasyonlar, FETÖ ile mücadele, Yunanistan ile yaşanan Akdeniz'deki gerilim ve Karabağ'daki anlaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Hakkımızı çiğnetmeyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündemdeki başlıklara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar'ın açıklamaları:

PKK'YA KARŞI YÜRÜTÜLEN OPERASYONLAR

PKK'ya karşı operasyonlarımız artan şiddetle devam ediyor. Son bir ayda 7'si büyük, 21'i orta çaplı 28 operasyon icra edildi"

YUNANİSTAN'IN KÜSTAH TAVRI!

Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'dır. Biz önkoşulsuz olarak tüm sorunları görüşmeye hazırız. Biz haklıyız. Kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Ege ve Akdeniz'deki haklarımızı gözetmekte kararlıyız.Maalesef iyi komşuluk çerçevesinde çözüme, barışa uzanan elimiz hep havada bırakıldı. Türkiye Libya'nın oluşumuna katkıda bulunuyor. Türkiye askeri konularda Libya'ya danışmanlık desteği veriyor. Vermeye devam edecektir.

KARABAĞ'DAKİ ANLAŞMA

Ortak merkezin bina inşası ve faaliyetlerin başlaması için Türkiye-Azerbaycan-Rusya arasında çalışmalar devam ediyor.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam ediliyor. 15 Temmuz 2016'dan itibaren TSK'dan toplam 20 bin 610 kişi ihraç edildi.

Son dakika | IKBY Başbakanı Mesrur Barzani: PKK Sincardan çekilmedi! Kıyafet değiştirip dağa çekildiler SON DAKİKA | IKBY BAŞBAKANI MESRUR BARZANİ: PKK SİNCAR'DAN ÇEKİLMEDİ! KIYAFET DEĞİŞTİRİP DAĞA ÇEKİLDİLER
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA