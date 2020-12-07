Heyecan dorukta! KYK burs sonuçları 2020 açıklandı mı? KYK burs sonuçları ne zaman belli olacak?

KYK burs sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin burs ve kredi başvuruları sona erdi. Aralık ayına ilişkin burs ve kredi ödemelerinin başlamasının ardından yeni dönem için başvuru yapan öğrenciler, KYK'nın resmi internet sitesine akın etmeye başladılar. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KYK burs sonuçları 2020 açıklandı mı? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

2020 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, KYK burs sonuçarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak, bir önceki dönemde başvurular 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 26 gün sonra yani 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Buradan yola çıkacak olursak, 8 Kasım'da sona eren 2020 yılı burs başvurularının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.