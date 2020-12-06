06 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Atatürk vurguncusu Yılmaz Özdil yine hakaretler yağdırdı: Koronavirüs aşısı üzerinden nefret kustu

Atatürk vurguncusu Yılmaz Özdil yine hakaretler yağdırdı: Koronavirüs aşısı üzerinden nefret kustu

'nin "Atatürk vurguncusu" olarak bilinen yazarı yine bir skandala imza attı. sürecini şu ana kadar iyi şekilde yöneten 'ye nefret kusan Özdil, Türkiye'nin verdiği 50 milyon dozluk aşı siparişini görmezden gelerek "öngörüsüzlük" olarak nitelendirdi.

GÜNDEM takvim.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2020 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020
ABONE OL
Atatürk vurguncusu Yılmaz Özdil yine hakaretler yağdırdı: Koronavirüs aşısı üzerinden nefret kustu

Atatürk üzerinden yaptığı duygu sömürüsü ile milyonları cebe koyan, bir kitabı 2500 liraya satarak adeta "keriz silkeleyen" Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Türkiye'ye bir kez daha nefret kustu. Devlet düşmanlığını her fırsatta gözler önüne seren Özdil, Türkiye'nin başından beri iyi yönettiği koronavirüs süreciyle ilgili yaptığı açıklamalarla "bu kadarına da pes" dedirtti.

Atatürk vurguncusu Yılmaz Özdil yine hakaretler yağdırdı: Koronavirüs aşısı üzerinden nefret kustu ATATÜRK VURGUNCUSU YILMAZ ÖZDİL YİNE HAKARETLER YAĞDIRDI: KORONAVİRÜS AŞISI ÜZERİNDEN NEFRET KUSTU

HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU
Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü tarafından da takdir edilen ve adeta dünyaya örnek olan salgın yönetimini akılalmaz bir şekilde eleştiren Özdil, Çin'den ve Almanya'da verilen milyonlarca aşı siparişini görmezden gelerek hakaretler yağdırdı. Katıldığı bir programda aşı ile ilgili konuşan Özdil, Türkiye'ye yönelik olarak; "Bana 'vatan haini, defol, Almanya'ya git' diyorlar. Şimdi Almanya'dan aşıyı para da versen alamıyorsun. Çünkü neden? Öngörüsüz, vizyonsuz, ilkel, cahil davranırsan olacağı bu. Tarikat, cemaat, zır cahil yönetiminin, koalisyonunun Türkiye'yi getirdiği nokta işte bu." dedi.

TÜRKİYE ÖN PLANDA
Yılmaz Özdil'in sözlerinin aksine aldığı önlemlerde dünyaya örnek olan Türkiye, aşı konusunda da ön plana çıkan ülkeler arasında yer aldı. İlk günden bu yana aşı denemeleri konusunda sayılı birkaç ülkeden biri olan Türkiye'de koronavirüse karşı yerli aşı çalışmaları da sürüyor. Yerli aşının nisan ayına yetişmesi beklenirken, bu süreye kadar Çin ve Almanya'dan aşı siparişi verildi. Çin'den gelecek 50 milyon dozluk koronavirüs aşılarında ilk partinin 11 Aralık'tan itibaren Türkiye'de olacağı açıklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA