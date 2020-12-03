Son dakika: Dikkat! Bugün başladı: İstiklal Caddesi’ne 7 bin kişi sınırlaması

21 BİN METREKARELİK ALAN

Buna göre bugün saat 10.00'dan geçerli olmak üzere, İstiklal Caddesi'nin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanı'na kadar olan 1500 metrelik kısmı, fiziki engellerle kontrol altına alınacak. 21 bin metrekare olan bu kesimde, üç metrekareye bir kişi düşecek şekilde en fazla 7 bin kişi aynı anda bulunabilecek. Caddede kolluk ve zabıtanın mesafe kontrollerinde, belirlenen yoğunluğun aşıldığını tespit etmesi durumunda caddeye girişin durdurulacağı açıklandı.