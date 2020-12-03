Eski bakanlardan Nevzat Ayaz hayatını kaybetti

Nevzat Ayaz'ın ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "22 Kasım'da tarihinde hastanemize getirilerek septik şok tablosu ile genel yoğun bakıma alınan hastamız tüm müdahalelere rağmen bu sabah 06.33'te hayatını kaybetti" denildi. 90 yaşında ölen Nevzat Ayaz'ın yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

NEVZAT AYAZ KİMDİR?

Nevzat Ayaz, 1930 yılında Çankırı'nın Kurşunlu İlçesi Bayramören Nahiyesinde dünyaya geldi. Babası polis memuru İsmail Bey'dir. Nevzat Ayaz'ın çocukluğu babasının görevi sebebiyle, yedi yaşına kadar Ankara'da geçti. Ankara ÜniversitesiHukuk Fakültesinden 1954 yılında mezun oldu.

Nevzat Ayaz, mezun olduktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'nde komiser muavini olarak göreve başladı. Polis Enstitüsü Yüksek Uzmanlık Kursu'na katıldı. 3. ve 4. Şube Müdürlüklerinde Komiser Muavini ve Komiser olarak görev aldı. Askerliğini İstanbul İstihkâm okulunda yedek subay olarak yaptıktan sonra da yine bu görevine devam etti. 1956 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü 1. Şube Müdürlüğü'nde Komiser ve Baş komiser olarak çalıştı.

1959 yılına kadar Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde komiserlik, baş komiserlik görevinde çalıştıktan sonra, 1959 yılında Sinop'a Emniyet Müdürü oldu. 27 Mayıs 1960 İhtilali'ni Sinop'ta Emniyet müdürü olarak karşıladı. Aynı yılın eylül ayında, ihtilalden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 4. Şube Müdür Muavini olarak döndü. 1961 yılında da 4. Şube Müdürü olarak devam eti.

1966 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü 1. Daire Başkanlığına ve 1969 yılında da Emniyet Genel Müdür Muavinliğine atandı. 1971-1972 senelerinde Balıkesir Emniyet Müdürü olarak görev aldı. 1972 yıla yeniden Emniyet Genel Müdür Muavinliğine getirildi.

17 Ağustos 1975 tarihinde Zonguldak'a vali olarak atandı. 1979 yılı sonuna kadar Zonguldak'ta görev yaptıktan sonra 4 Aralık 1979 tarihinde İstanbul Valisi olarak görevlendirildi. 1988 yılına kadar İstanbul'da vali olarak görev yaptı.

18 Ocak 1988 tarihinde İzmir valisi olarak atandı. 1990 yılında emekli olarak İstanbul'a yerleşti. Burada bir buçuk yıl kadar hukuk bürosu açarak işletti.

1991 yılının Ekim ayında Doğruyol Partisi'nden Çankırı Milletvekili adayı oldu ve 19. Dönem Çankırı Milletvekili seçildi. Süleyman Demirel kabinesinde, Milli Savunma Bakanı oldu. Milli Savunma Bakanı görevine 1993 yılı sonuna kadar devam etti. Tansu Çiller'in Başbakanlığı döneminde Milli Eğitim Bakanı oldu. İki sene de Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. 1995 yılında seçimlere girmeyerek politikayı bıraktı.