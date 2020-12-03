Antalya’da define avcısının Rus parası sitemi: Yevmiye bile çıkmıyor

O yüzden kumda arıyorum. Kuvvetli dalga olmadığı sürece bir şey çıkmıyor. Rus parası çok ama para etmiyor. Yevmiye bile çıkmıyor" dedi.

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