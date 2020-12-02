Son dakika: İstiklal Caddesi'ne koronavirüs düzenlemesi: Kişi sınırlaması getirildi
Son dakika haberi... Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, kişisel Twitter hesabından İstiklal Caddesi'ne kişi sınırlaması getirildiğini açıkladı. Demirelli, "Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanına kadar olan kısmında aynı anda 7000 kişi bulunabilecek" dedi.
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Son dakika haberi... Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, kişisel Twitter hesabından İstiklal Caddesi'ne kişi sınırlaması getirildiğini açıkladı. Demirelli, "Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanına kadar olan kısmında aynı anda 7000 kişi bulunabilecek" dedi.