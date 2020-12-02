02 Aralık 2020, Çarşamba
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Son dakika: İstiklal Caddesi'ne koronavirüs düzenlemesi: Kişi sınırlaması getirildi

Son dakika haberi... , kişisel Twitter hesabından 'ne kişi sınırlaması getirildiğini açıkladı. Demirelli, " girişinden kadar olan kısmında aynı anda 7000 kişi bulunabilecek" dedi.

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Giriş Tarihi: 02.12.2020
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Son dakika: İstiklal Caddesi'ne koronavirüs düzenlemesi: Kişi sınırlaması getirildi
Son dakika haberi... Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, kişisel Twitter hesabından İstiklal Caddesi'ne kişi sınırlaması getirildiğini açıkladı. Demirelli, "Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanına kadar olan kısmında aynı anda 7000 kişi bulunabilecek" dedi.
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