Ukrayna'dan Türkiye ile özel çalışma mesajı
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ukrayna-Türkiye ilişkilerinin kamu çalışmalarını da etkilediğini belirtti. Smıgal yaptığı açıklamda, "Türkiye’nin kamu özel ortaklığı tecrübesi, Ukrayna’da kapsamlı projelerin hayata geçirilmesi için başarılı bir örnek olabilir." ifadelerine yer verdi.
GÜNDEM AA
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Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Türkiye'nin kamu özel ortaklığı tecrübesinin Ukrayna'da kapsamlı projelerin hayata geçirilmesi için başarılı bir örnek olabileceğini belirtti.
Şmıgal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la dün verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.
Ukrayna-Türkiye Çalışma Grubunun 3. Toplantısı'nın birçok çığır açan fikir getirmesini beklediklerini belirten Şmıgal, "Türkiye'nin kamu özel ortaklığı tecrübesi, Ukrayna'da kapsamlı projelerin hayata geçirilmesi için başarılı bir örnek olabilir." ifadesini kullandı.
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