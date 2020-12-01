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Son dakika: Kimlik, sürücü belgesi ve pasaportlar hakkında flaş açıklama

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kartı, ve pasaportları ilgilendiren 3'ü 1 yerde projesi hakkında açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında, "Halihazırda müracaattan itibaren büyükşehirlerde 1+1 günde, diğer illerde 1+3 günde teslimat yapabiliyoruz. 2 Nisan 2018 tarihinden bugüne kadar 10 milyon adet sürücü belgesi ve 4 milyon adet düzenledik" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
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Son dakika: Kimlik, sürücü belgesi ve pasaportlar hakkında flaş açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlikler ve pasaportlar hakkında açıklama yaptı.

Bakan Soylu açıklamasında, "2018'den itibaren sürücü belgesi ve pasaport işlemlerini de nüfus müdürlüklerine devrettik ve kimlik kartıyla birlikte üç belgeyi, aynı bilgilerle ve aynı yerden, tek başvuruda vermeye imkan sağlayan 3'ü bir yerde projesini başlattık. Halihazırda müracaattan itibaren büyükşehirlerde 1+1 günde, diğer illerde 1+3 günde teslimat yapabiliyoruz. 2 Nisan 2018 tarihinden bugüne kadar 10 milyon adet sürücü belgesi ve 4 milyon adet pasaport düzenledik." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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