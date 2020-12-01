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Son dakika: PKK'yı Sincar'dan çıkarma operasyonu başladı

ile varılan anlaşma hakkında açıklama yapan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, "Güvenlik güçleri, ’ın merkezinde konuşlanma planını uygulamaya başladı" ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
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Son dakika: PKK'yı Sincar'dan çıkarma operasyonu başladı

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Güvenlik güçleri, Sincar'ın merkezinde konuşlanma planını uygulamaya başladı." denildi.

PLANI UYGULAMAYA BAŞLANDI

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Komutanlığımıza bağlı Batı Ninova Gücü tarafından, güvenlik güçlerinin Sincar'ın merkezinde konuşlanma planı uygulanmaya başlandı." denildi.

Plan sayesinde ilçede güvenlik ve istikrarın tahsis edilmesinin, yerinden edilenlerin evlerine dönmesini sağlayacağı kaydedilerek, "Güvenlik güçleri, Sincar ilçesi ve ona idari olarak bağlı bölgelerdeki istikrarı sağlama icraatına devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Bağdat ve Erbil arasında ekim ayında terör örgütü PKK'nın da bölgeden çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya göre, bölgedeki tüm yasa dışı unsurların ilçeyi terketmesi gerekiyor.

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