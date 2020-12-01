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PKK'yı Sincar'dan çıkarma operasyonu başladı | Emekli general operasyonun perde arkasını A Haber'de anlattı

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Giriş: 01.12.2020 14:41
Güncelleme:01.12.2020 14:47
IKBY ile varılan anlaşma hakkında açıklama yapan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, "Güvenlik güçleri, Sincar’ın merkezinde konuşlanma planını uygulamaya başladı" ifadelerine yer verdi. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? Bu başlatılan hamlenin Türkiye açısından önemi nedir? Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş ve Gazeteci Güngör Yavuzaslan yaşanan bu son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber canlı yayınında yorumladı.
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