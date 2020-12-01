Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 135 AVM'ye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için para cezası

İçişleri Bakanlığı yapılan AVM denetimleri hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gerçekleştirilen AVM denetimleri sonucunda tedbirlere aykırı davranan 135 AVM'ye para cezası uygulanırken, 18 AVM yönetimi hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan denetimlerde maske takılması zorunluluğuna uymadığı tespit edilen 18 bin 747 kişiye idari para cezası verildi. Maske ve diğer tedbirlere uymayan 3 bin 615 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu." ifadeleriner yer verildi.

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