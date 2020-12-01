Korsanların Türk gemisine saldırdığı iddia edildi
Son dakika haberine göre… Gine açıklarında Türk bayraklı yük gemisinin korsanların saldırısına uğradığı belirtildi. Yetkililerden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
GÜNDEM DHA
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Denizcilik haberlerinin yer aldığı Maritime Bulletin isimli sitede bir Türk yük gemisinin Gine'nin başkenti Konakri açıklarında 30 Kasım gecesi korsanların saldırısına uğradığı belirtildi.
HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI
Haberde, korsanların şu an gemide olduğu belirtildi. Yetkililerden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Saldırının Gine'nin başkenti Konakri açıklarında gerçekleştiği iddia edildi.
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