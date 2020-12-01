01 Aralık 2020, Salı
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Korsanların Türk gemisine saldırdığı iddia edildi

Son dakika haberine göre… Gine açıklarında bayraklı yük gemisinin korsanların saldırısına uğradığı belirtildi. konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
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Korsanların Türk gemisine saldırdığı iddia edildi

Denizcilik haberlerinin yer aldığı Maritime Bulletin isimli sitede bir yük gemisinin Gine'nin başkenti Konakri açıklarında 30 Kasım gecesi korsanların saldırısına uğradığı belirtildi.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Haberde, korsanların şu an gemide olduğu belirtildi. konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Saldırının Gine'nin başkenti Konakri açıklarında gerçekleştiği iddia edildi.

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